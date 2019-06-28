Названы самые дешевые страны для летнего отдыха 28.06.2019, 13:16

При составлении рейтинга учитывалась средняя стоимость тура для двух человек на одну неделю.

Турция, Венгрия и Латвия стали самыми стали самыми бюджетными странами для организованного летнего отдыха. При составлении рейтинга учитывалась средняя стоимость тура для двух человек на одну неделю. При этом оценивались как все лето, так и каждый месяц сезона по отдельности, пишет kp.ru.

Помимо тройки лидеров в десятку стран с дешевым отдыхом попали Греция, Кипр, Болгария, Грузия, а также Чехия, Армения.

По данным экспертов, самым дорогим месяцем этого сезона стал июнь, а не август, который традиционно пользуется популярностью у путешественников.

Добавим, что самым дорогим направлением в этом году признан Маврикий. Помимо этого в топ-дорогих стран вошли Ямайка, Панама, Сейшелы и Швейцария.