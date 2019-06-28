Лукашенко поблагодарил Рахмона за дожди 16 28.06.2019, 13:18

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В Минск с визитом прибыл глава Таджикистана.

27 июня в Минске во Дворце Независимости состоялась встреча Лукашенко и главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Александр Лукашенко пообещал, что Эмомали Рахмону скучать не придется. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко также поблагодарил Эмомали Рахмона за закладку двух садов в Брестской и Гомельской области. сельским хозяйством Беларуси стоит задача выйти на производство новых видов продукции, особенно с учетом меняющегося климата.

«Мы особенно это почувствовали в этом году, когда стоит жара. Спасибо вам: вы вчера привезли к нам хорошую погоду, прошли дожди, особенно в центре Беларуси. Словом, непростой год, но, думаю, он будет лучше, чем прошлый, в сельском хозяйстве, и естественно, по переработке сельхозпродукции, продуктам питания», — отметил Лукашенко.