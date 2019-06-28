закрыть
28 июня 2019, пятница, 17:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Лукашенко поблагодарил Рахмона за дожди

16
  • 28.06.2019, 13:18
  • 3,295

В Минск с визитом прибыл глава Таджикистана.

27 июня в Минске во Дворце Независимости состоялась встреча Лукашенко и главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Александр Лукашенко пообещал, что Эмомали Рахмону скучать не придется. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко также поблагодарил Эмомали Рахмона за закладку двух садов в Брестской и Гомельской области. сельским хозяйством Беларуси стоит задача выйти на производство новых видов продукции, особенно с учетом меняющегося климата.

«Мы особенно это почувствовали в этом году, когда стоит жара. Спасибо вам: вы вчера привезли к нам хорошую погоду, прошли дожди, особенно в центре Беларуси. Словом, непростой год, но, думаю, он будет лучше, чем прошлый, в сельском хозяйстве, и естественно, по переработке сельхозпродукции, продуктам питания», — отметил Лукашенко.


популярное за неделю

Мнение

Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич
Не надо делать людей крайними
Не надо делать людей крайними Дмитрий Растаев
Так и становятся оппозиционерами
Так и становятся оппозиционерами Виктор Шендерович