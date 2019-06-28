«Кремлю не нужны независимые, нужны стада и пирамиды, где каждый на своей полочке» 1 28.06.2019, 13:26

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Сергей Петров

Фото: Роман Шеломенцев / Forbes

Реакция российской блогосферы на дело против «Рольфа».

СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении основателя компании "Рольф", экс-депутата Госдумы Сергея Петрова, а также других руководителей. Они подозреваются в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Сам Петров находится за границей, в отделениях "Рольфа" прошли обыски. Комментаторы считают дело политически мотивированным и связанным с гражданской позицией Сергея Петрова (голосовавшего в Госдуме отнюдь не по указке).

Cайт kasparov.ru cобрал реакцию российской блогосферы:

Телеграм-канал Readovka:

"Немного об уголовном деле, возбужденном против владельца сети дилерских центров "Рольф" Сергея Петрова. Вариант с отжимом бизнеса в пользу определенных лиц маловероятен — на фоне кромешного спада автомобильного рынка, безнадежно закредитованные компании не такой уж лакомый кусок. При этом широкое кредитное плечо — необходимый бич работы дилера — избавиться от него нереально.

Оно же — основной способ отжать бизнес у дилера. Зачем СК, когда можно "занести" банку или самому производителю (поверьте, по всей России таких случаев в последние 4 года масса)? Опрошенные нами дилеры также склонны предполагать, что мы имеем дело не с отжимом бизнеса, а с политической игрой".

Игорь Эйдман:

"У меня нет никаких сомнений в том, что наезд властей на Рольф и лично Сергея Петрова политически мотивирован. Он — редкий в России бизнесмен, имеющий твердые политические убеждения, независящие от конъюнктуры и выгоды.

Причем, Сергей неоднократно демонстрировал готовность к жертвам ради своих убеждений. За них он пострадал при Брежневе, их отстаивал вопреки путинскому мейнстриму. Этим он отличается не только от таких конъюнктурщиков, как Авен и Чубайс, но и от тех, кто вошел в клинч с властью, сделав неверную ставку в политическом казино".

Владимир Тодрес:

"Знакомство с Cергеем Петровым я считаю за честь. (Да, хотя у нас серьезно различаются взгляды по некоторым важным вопросам и персоналиям.) Но сегодня важно, что свои деньги он заработал сам (в отличие от многих) и может переводить их туда и тем, куда и кому хочет. Ну и — самое время отжимать авторозничный бизнес, ага. Маржа там, видимо, заоблачная, спрос пухнет и покупательная способность как на дрожжах, неспа? Рольф жив на этом рынке только потому, что в нем правильные люди круглые сутки четко работают. А у любого отжимальщика компаний и снимателя кэша этот бизнес сдохнет — моргнуть не успеют".

Александр Рыклин:

"Шакалы пришли в "Рольф". Обыски в офисах по всей стране. Компании скоро тридцать лет, и она несомненный лидер на рынке ретейла автомобилей — уверен, многие из вас ездят на машинах, купленных в "Рольфе". Основатель и владелец компании Сергей Петров называет происходящее "рейдерским захватом" и говорит о "политической подоплеке". Наверняка так и есть... Будучи депутатом Госдумы, этот человек всегда демонстрировал самостоятельную позицию и под упырей не прогибался. Например, Петров голосовал против "Закона подлецов"...

Мы знакомы много лет, и я несомненно горжусь этим знакомством. Немцов однажды о нем сказал: "Уникальный парень, смелый, честный и наших взглядов. Никого не боится. Чтобы ты понимал — его уровня, уровня той компании, что он построил, — в России нет такого второго человека"..

Почему к нему не пришли раньше? А ничего особенно сладкого в этом бизнесе нет — сложнейшая логистика, совсем не космическая доля прибыли, прямая зависимость от падающего нынче рынка. Но шакалы ничего не забывают, шакалы мстят..

Одно утешает — до самого Петрова они уже не доберутся".

"До него не доберутся, схватят кого-то еще. И будут шантажировать", — пишет Alexander Bumb.

Степан Данилов:

"Сейчас ровно тот момент, когда идут обыски в частной компании Сергея Петрова (рейдерский захват силовиками скорее всего), создателя Рольф, одного из нескольких, кто когда был в думе, голосовал против законов Яровой и Димы Яковлева, один из самых независимых депутатов, который слал н***й всех, кто ему приказывал, как нужно голосовать...

И одновременно МинЭк выдал синергии 700+ миллионов на программу популяризации предпринимательства...

P.S. Внимание! То есть деньги выделили не на реформы или улучшения климата, а на промо слов, что "климат-лучше, будь предпринимателем. Эт модно".

Сергей Пархоменко:

"Очень много вчера и сегодня постов о том, кто такой Сергей Петров, создатель и владелец гигантского концерна "Рольф", которого теперь "путинские" бросились рвать зубами.

Пишут, что он блестящий менеджер и тонкий стратег.

Вспоминают, что он когда-то, еще в 1982 году, был уволен из армии, где служил летчиком-инструктором, — за участие в "антисоветском" кружке и пропаганду "антигосударственных" мыслей.

Так и есть.

Но на самом деле надо про Сергея Петрова знать только вот это — и будет достаточно.

21 декабря 2012 года: голосование по третьему чтению "Закона Димы Яковлева". Он же — "закон подлецов".

Вот и все".

Ал Копиян:

"А кремлю не нужны независимые и свободные... Нужны стада и пирамиды, где каждый на своей полочке и можно при необходимости дергать за нитки/связи и тихо решать вопросы.... И называть это стало системными — оппозицией или лояльными объединениями..."

Владислав Иноземцев:

"Наблюдая "дело" Sergei Petrov, основателя и владельца группы "Рольф", уже не удивляешься тому, насколько власть в сегодняшней России ненавидит тот бизнес, который не является воровством из бюджета (последний она, напротив, рассматривает как смысл своего существования). Удивляешься только тому, что, с одной стороны, все случаи уголовного преследования предпринимателей (на фоне полной безнаказанности разрастающегося чиновничества) рассматриваются как "частные", и, с другой стороны, что, наверное, только в России у бизнеса напрочь отсутствует даже минимальное чувство классовой солидарности. А там, где такого чувства нет, очень скоро не будет никакого бизнеса — а затем и экономики, и общества. Останется одно государство, эквивалентное вождю..."

Иван Шаблов:

"Основатель группы компаний "Рольф" и бывший депутат Госдумы (один из 5-7 депутатов, кто голосовал по совести, а не по указке) Сергей Петров заявил, что обыски не стали для него неожиданностью, и сам он заблаговременно уехал из России. "Неожиданностью для меня не стало — это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят... Я могу предположить рейдерский захват — предложения "продай [бизнес]" поступают каждый день. Последний раз — пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел "К" и ФСБ, никто не возражает, суды сразу получают одобрения. Правда, это вторичное действие. Первично то, что машина катится: Абызов, Якобашвили... Складывается впечатление, что постоянно кто-то что-то нарушает. Прийти, поспорить в Арбитраже, попросить объяснить ту или иную сделку? Нет! Выезжает целый полк, и затраты — сколько это денег из бюджета — никого не обременяют".

Леонид Гозман:

"Меня не удивляет, что они наехали именно на Сергея Петрова #sergeypetrov (кто не знает, на того, который Рольф). Думаю, дело не только в том, что Сергей никогда не скрывал своих политических взглядов и, как говорят, помогал оппозиции. Это важно, но это не все.

Сергей очень талантлив. Он создал огромный эффективный бизнес, который стоит не на нефти, как у нас принято — он оказывает услуги людям. Его деньги не из скважины, не из трубы — люди сами приносят ему свои рубли, получая от него взамен то, что нужно им — машины, их обслуживание, все, что связано с машинами. Масса моих знакомых — клиенты Рольфа, и все отзываются добром.

Сергей яркий, порядочный интеллигентный человек. Таких мало в бизнесе, таких вообще мало.

Он был депутатом, но и там, в Думе, умудрился остаться самим собой, не делать подлостей, а наоборот, делать вещи нужные и правильные.

Сергей — человек с чувством собственного достоинства. Сергей — живой человек. Упыри таких ненавидят.

Но им его не одолеть!"

Анастасия Калинина:

"Давно ждала что-то подобного против Рольфа, явно с политической подоплекой. Знаю эту компанию с 2003 года как самую правильную, белую и открытую, с лучшими бизнес-процессами и как кузницу лучших кадров для автобизнеса. Держитесь, ребята, в нашей стране, чтобы быть признанным, надо пройти тюрьму, заключение, пострадать по полной (надеюсь, до этого не дойдет). Очевидно же, что это из-за политических оппозиционных убеждений. Некоторые владельцы крупных дилеров даже считают, что из-за громких оппозиционных убеждений владельца Рольфа, как лидера авторитейла, страдает весь дилерский бизнес, оставаясь просто без внимания властей и без поддержки любого рода. В чем его вина-то? В том, что спасает свои заработанные деньги?"