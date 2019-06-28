Тереза Мэй жестко ответила Путину на встрече в Осаке 15 28.06.2019, 13:46

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Накануне встречи глава Кремля заявил, что премьер Великобритании хочет нормализации отношений.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке (Япония) заявила, что нормализация отношений между двумя странами невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит "безответственные и дестабилизирующие действия", угрожающие Британии и ее союзникам, сообщает "Радио Свобода".

Об этом говорится в сообщении британской стороны о встречи Мэй и Путина в рамках саммита "Большой двадцатки" (G20). В нем также отмечено, что британский премьер заявила Путину о наличии "неопровержимых доказательств" российской причастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в прошлом году. Мэй заявила перед встречей, что намерена поставить перед Путиным вопрос о привлечении к ответственности подозреваемых - предполагаемых сотрудников российских спецслужб Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

Другими примерами неподобающего поведения России названы кибератаки и вмешательство в выборы в других странах.

Кроме того, Мэй призвала Путина способствовать деэскалации ситуации на Украине и не допустить наступления войск Башара Асада на сирийскую провинцию Идлиб. Мэй также заявила о готовности "безоговорочно выступать в защиту либеральной демократии" и прав человека, в том числе представителей ЛГБТ.

Российского комментария об итогах встречи пока нет. Накануне в интервью Financial Times Путин высказал предположение, что Тереза Мэй заинтересована в нормализации отношений с Россией. В интервью он также высказал мнение, что либеральная идея "устарела".