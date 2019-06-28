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Гражданство Украины получили два добровольца из Беларуси

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  • 28.06.2019, 13:51
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Указом Владимира Зеленского Дмитрий Белогорцев и Рудольф Егоренко стали гражданами Украины. 

Как сообщал сайта Сharter97.org, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, которые участвовали в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Cайт nn.by обратил внимание, что среди них - двое белорусов.

Дмитрий Белогорцев - белорус, который воевал в Украине в составе «Правого сектора». При президенте Порошенко он не смог получить легальный статус в Украине и в связи с этим выехал в Польшу, где получил политическое убежище.

Рудольф Егоренко - белорус из Гомеля, который воевал в составе батальона «Донбасс».

Пресс-служба президента Украины заявила, что это только первый список, гражданство Украины придадут и другим добровольцам, которые того пожелают.

При возвращении в Беларусь ее гражданам, которые участвовали в военных действиях в Украине, грозит тюремное заключение.


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