Стало известно, какие фрукты продлевают молодость 1 28.06.2019, 14:02

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Замедлять старение способны все фрукты, содержащие большое количество антиоксидантов.

Чтобы фрукты действительно давали эффект омоложения организма, есть их нужно регулярно – редкие перекусы желанного действия не оказывают, пишет hronika.info.

Недавно немецкие ученые опубликовали результаты исследования, подтвердившего свойство плодов граната замедлять старение. Специалисты установили, что в гранате содержатся специфические вещества (уролитин А и метаболит биомолекул), производящие эффекты на клеточном уровне, ведущие к долгому сохранению молодости. Комментируя эту находку зарубежных специалистов, врач-диетолог Елены Соломатина рассказала о том, какие еще фрукты помогают приостанавливать наступление старости.

«Замедлять старение способны все фрукты, содержащие большое количество антиоксидантов. Этими веществами богаты все фрукты и ягоды яркого, насыщенного окраса: слива, виноград, черника, черноплодная рябина, облепиха, абрикосы, зелень и многие другие», — пояснила Соломатина.

По словам врача, антиоксидантные вещества нейтрализуют в организме действие свободных радикалов, способных ускорять старения: эти молекулы, взламывая клетку, приводят к нарушению деятельности сначала клеточной мембраны, затем ядра. В результате клетка теряет способность делиться – таким образом возникает клеточная смерть, активизируются механизмы старения в организме.

«Летом как источник антиоксидантов особенно полезны сезонные ягоды — клубника, черешня, земляника, красная смородина. Зимой их можно есть в замороженном виде», — подсказала эксперт.

Диетолог добавила, что для достижения омолаживающего эффекта полезно употреблять как можно более разнообразную растительную пищу. Это «тренирует» кишечник и развивает его здоровую микрфлору, от которой зависят важнейшие процессы в теле, включая склонность к моложавости.

«Есть плоды нужно регулярно, редкие перекусы не дадут нужного эффекта. При этом чем шире разнообразие растительной пищи, тем лучше защищен организм», — поделилась мнением Елена Соломатина.