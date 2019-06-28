Немецкий Мангейм отменит плату за проезд на общественном транспорте 3 28.06.2019, 14:00

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Проезд будет бесплатным и для гостей города.

Город Мангейм (Германия) планирует отменить плату за проезд на общественном транспорте с апреля 2020 года. Таким образом власти хотят стимулировать владельцев личных автомобилей пересесть на общественный транспорт и снизить уровень загрязнения воздуха в городе.

Проезд будет бесплатным не только для жителей города, но и для туристов, пишет «Европульс».

Еще 4 немецких города – Эссен, Бонн, Рейтлинген и Херренберг — стали участниками федеральной немецкой программы субсидирования городского транспорта. Хотя проезд там не стал бесплатным, цена на билеты заметно снизилась. В ближайшие годы власти будут отслеживать состояние воздуха в этих городах.

Мангейм – не первый европейский город, который планирует полностью или частично отменить плату за общественный транспорт. Только в этом году власти Брюсселя предложили сделать бесплатным проезд на городском транспорте на выходных, а в Праге планируют сделать транспорт бесплатным в дни смога.