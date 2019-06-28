«Баста»: Нас ждет решающая битва за свободу и независимость 34 28.06.2019, 14:11

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Лукашенко готовит сдачу страны.

Уже несколько месяцев втайне от нас власти Беларуси и России ведут переговоры об "углублении интеграции". Лукашенковские чиновники стыдливо молчат. Их кремлевские хозяева планов не скрывают. Заявления о единой валюте и о том, что мы и русские - "один народ" говорят сами за себя. Это все - на фоне налоговых маневров, нефтегазовых войн и приближающейся экономической катастрофы. Час Х приближается, и даже молчаливым белорусским чиновникам приходится говорить о неизбежном, сообщает Telegram-канал "Баста".

"Идет процесс разработки предложений по дальнейшему углублению интеграции. Никаких поправок "в союзный договор" не предполагается, - заявил сегодня Владимир Макей. - На каком-то этапе в силу разных причин те или иные положения не были реализованы, поэтому сейчас как раз идет работа над их анализом и разработка предложений по полномасштабной имплементации тех положений".

О каких положениях идет речь? Открываем договор о создании "союзного государства", подписанный еще в 1999 году. Ряд статей раздела V прямо говорит о единых органах власти - высшем госссовете, двухпалатном парламенте и совете министров. Статьи 13 и 22 - о единой валюте и едином эмиссионном центре. "Введение и эмиссия другой валюты в Союзном государстве, помимо единой денежной единицы, не допускается", - говорится в документе. Статья 62 - о проекте Конституционного акта, "определяющего устройство союзного государства". Этот документ, согласно договору, должен быть вынесен на референдумы в Беларуси и России.

Все остальное в договоре - второстепенно и незначительно. Вышеуказанные положения документа пока не были воплощены в жизнь. Именно на их реализации настаивают власти России.

Признание Макея о том, что сейчас идут переговоры о "полномасштабной имплементации тех положений" означают одно: Лукашенко готовит сдачу страны. Нас ждет решающая битва за свободу и независимость. Нужно готовиться к ней.