Зеленский дал «Героя Украины» ликвидаторам, чей подвиг был показан в сериале «Чернобыль» 6 28.06.2019, 14:55

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Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову (посмертно). Об этом сообщила пресс-служба главы государства, сообщает "Гордон".

Соответствующий указ №468/2019 датирован 27 июня.

Согласно документу, старший инженер-механик реакторного цеха государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" (в 1983–1989 годах) Ананенко, старший инженер турбинного цеха ЧАЭС (в 1986 году) Беспалов и начальник смены этого предприятия (в 1976–2005 годах) Баранов удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия, проявленные во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

"Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС. Они спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв", – отметили в пресс-службе.

Ананенко и Беспалов проживают в Киеве. Баранов скончался в 2005 году.

Подвиг ликвидаторов показан во втором и третьем эпизодах мини-сериала HBO "Чернобыль", премьера которого состоялась 6 мая 2019 года. Роль Ананенко исполнил Балтасар Сампер, Баранова – Оскар Гиз, Беспалова – Фил Барантини.