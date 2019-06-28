Магазин заставил минчанку платить 43 копейки за скорлупу от фисташек 9 28.06.2019, 14:58

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Потом извинился.

В начале июня Алеся с подругой пошла в «Алми», что в Каменной Горке. Зашли за фисташками. Насыпали их в пакет и увидели, что там много «пустых» — в скорлупе не было орехов, пишет onliner.by. Девушки выбрали их и оставили на прилавке. Мол, зачем платить за шелуху? Но в итоге пришлось.

— Оплатили покупки, пошли к выходу, но я вспомнила, что не все купили. Вернулась в магазин. После оплаты на выходе от кассы ко мне подошел милиционер и охранник: «Девушка, пройдемте с нами». Привели в служебное помещение, где сидел старший охранник. Подождали, пока он доел. Я спросила, на каком основании меня задерживают, — рассказывает она.

Старший охранник сказал Алесе, что она должна оплатить скорлупу. Девушка спросила почему: товар ненадлежащего качества, она специально не очищала фисташки от скорлупы, не ела орехов — это видно на камерах. Говорит, ведь и гнилой банан на ветке никто не покупает.

— Дальше посыпались «наезды» в мою сторону. Что из-за таких, как я, у них недостачи при инвентаризации. Я отказалась платить. Старший охранник пригрозил вызвать милицию. Но через минут десять он пришел с пакетом шелухи, уже взвесил ее и принес чек для оплаты — 43 копейки. Говорю, не трепите мне нервы, возьмите эту мелочь и я пойду! Но сказал, только через кассу. Взяла этот пакет и пошла в сторону касс, он — за мной, заплатила, — вспоминает минчанка.

Кроме того, Алесе несколько раз указывали на ст. 10.9 КоАП («Умышленные уничтожение либо повреждение имущества»). Позже, рассказывает девушка, милиционер извинился, что незаконно ее задержал. Алеся потребовала извинений и от старшего охранника — тот ответил, что это его работа и извиняться он не намерен.

— Спустя несколько дней я написала в книгу замечаний и предложений. Ответили, что при просмотре видео с камер наблюдения ко мне вопросов нет, а старший охранник был не прав и департаментом собственной безопасности принято решение о депремировании данного сотрудника по итогам работы за месяц. И что он позвонит мне и извинится. Естественно, никакого звонка не поступало, — говорит Алеся.

Она не остановилась на этом, посчитала ответ отпиской. Потребовала у «Алми», чтобы охранник извинился лично, «ведь унизили меня не по телефону». Еще она попросила копию приказа, что мужчину лишили премии не только на словах.

— После этого старший охранник позвонил с извинениями, но я сказала, что хочу посмотреть ему в глаза. Пришла в его смену, он не ожидал — отвел взгляд в сторону и формально извинился еще раз. Снова просмотрел видео с камер вместе с начальником охраны — действительно, был не прав. Мол, такая уж у него работа. Получив жалкие извинения, напомнила ему, что жду ответа на второе обращение, — сказала минчанка.