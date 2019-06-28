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Бельгийский город решил раз в год проводить референдум по насущным вопросам

  • 28.06.2019, 15:15

Именно так будет выглядеть решение проблем в Кортрейке.

Власти бельгийского города Кортрейк будут раз в год проводить референдумы по насущным для жителей вопросам. Этот эксперимент в области прямой демократии должен помочь властям эффективнее решать насущные городские вопросы, пишет «Европульс».

Первый референдум пройдет в этом сентябре. Жители Кортрейка должны будут решить, проводить ли в городе «Воскресенье без автомобиля» раз в месяц. Власти предлагают ограничить движение личных автомобилей в городе с 10 утра до 6 вечера каждое последнее воскресенье месяца.

Голосование будет происходить онлайн. Каждому жителю на личную почту придет индивидуальный код-ссылка, которая даст им доступ к онлайн-опросу.

Власти обещают принимать результаты референдумов во внимание, если проголосует больше 2 тысяч человек (из 75,1 тысячи жителей города).


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