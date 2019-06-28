Эксперт: Белорусский рубль ждет тяжелое полугодие 2 28.06.2019, 15:29

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Фото: tut.by

Национальная валюта может ослабеть.

Пока ситуация для рубля складывается благополучно: доллар подешевел на 4,47 %, евро — на 6,42 %, а российская валюта укрепилась на 3,09 %. Ослабление доллара на нашем рынке создает иллюзию существенного роста курса белорусского рубля, однако на самом деле он не столь значителен: с начала года национальная валюта укрепилась на 1,16 % по отношению к корзине Нацбанка. Данный рост обусловлен в основном внутренними факторами, а динамика курсов иностранных валют по отдельности — преимущественно внешними, пишет руководитель проекта Broker.by Жанна Кулакова для сайта «Белорусы и рынок».

Внутренние факторы. В 2019 году на внутреннем валютном рынке складывается профицит иностранной валюты. По итогам января — мая население, предприятия и нерезиденты продали на чистой основе 627 млн долларов, в том числе 272 млн — физлица, 80 млн — компании-резиденты, остальное — нерезиденты. Профицит валюты и стал главным драйвером укрепления рубля.

Однако ситуация постепенно меняется. По итогам пяти месяцев 2018 года население продало на чистой основе 658 млн долларов, а компании-резиденты выкупили 426 млн долларов. С учетом продажи валюты нерезидентами (+192 млн долларов) общий профицит составил 424 млн долларов. Вроде бы в 2019 году ситуация улучшилась, однако опасения внушает существенное сокращение продажи инвалюты населением. Причины ясны: рост зарплат, дешевые кредиты, повышение ставок по валютным вкладам...

Пока снижение продажи валюты физлицами сгладилось благодаря тому, что в марте и апреле предприятия неожиданно выступили ее чистыми продавцами. Впрочем, говорить о тенденции преждевременно. Если компании-резиденты вернутся к своей привычной роли чистых покупателей валюты (а это весьма вероятно), ее профицит на внутреннем рынке может сойти на нет или вовсе трансформироваться в дефицит. При таком раскладе рубль окажется под давлением. Не стоит забывать и о сезонности. Во втором полугодии продажи валюты традиционно снижаются.

Кроме того, нужно помнить о большом валютном госдолге и, как следствие, о высоком спросе на инвалюту со стороны государства, который оно удовлетворяет в том числе на внутреннем рынке. Это одна из причин того, что в долгосрочной перспективе укрепление белорусского рубля выглядит крайне маловероятным. Стремление найти другие источники финансирования (гособлигации, кредиты России и Китая, евробонды) снижает краткосрочные риски для рубля, но не способствует погашению валютного госдолга.

Таким образом, в качестве ключевых внутренних рисков для рубля выступают возможное сокращение продажи валюты гражданами из-за роста их доходов, наличие дешевых кредитов, рост ставок по валютным вкладам и проч. Кроме того, предприятия могут снова стать чистыми покупателями валюты, а значительный госдолг и необходимость наращивать ЗВР приводят к высокому спросу на инвалюту со стороны государства.

С учетом всех обстоятельств можно предположить, что второе полугодие будет менее благоприятным для рубля: национальная валюта может ослабеть. К слову, в среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета заложен средний курс в 2019 году на уровне 2,2681 руб. за доллар.

Внешние рынки. Для нас по-прежнему важна ситуация с российским рублем. Дела у него сейчас обстоят неплохо: с начала 2019 года российская валюта укрепилась на 9 % по отношению к бивалютной корзине Центробанка РФ. Вследствие изменения кросс-курсов на нашем рынке зафиксировано подорожание российского рубля и удешевление доллара и евро.

Несмотря на то что риски санкций сохраняются, спрос нерезидентов на российские активы восстановился. Например, по итогам мая нерезиденты приобрели 40 % новых размещений облигаций федерального займа (ОФЗ). Приток иностранного капитала на российский рынок поддерживает рубль. С другой стороны, значительная доля нерезидентов среди держателей ОФЗ усиливает риски для рубля в случае массового выхода иностранных инвесторов из российских бумаг, как это случилось в 2018 году. Тогда инвесторов напугали санкции.

Российский рубль может оставаться крепким до тех пор, пока среди инвесторов сохраняется оптимизм в отношении его перспектив. Однако есть и ряд рисков. Во-первых, геополитические, в том числе риски расширения санкций, что может спровоцировать новый отток иностранного капитала с рынка РФ. Во-вторых, риски падения цен на нефть. В последнем обзоре энергетического рынка, опубликованном Bank of America Merrill Lynch, говорится о возможном снижении до 40 долларов цены барреля нефти. В-третьих, риски, связанные с торговыми войнами и замедлением глобального экономического роста. Развивающиеся рынки, в том числе Россия, наиболее уязвимы к ним.

Если у российского рубля снова начнутся проблемы, они неминуемо скажутся и на нашей национальной валюте. В первую очередь изменятся, скорее всего, кросс-курсы: подешевеет российский рубль, подорожают доллар и евро. В дальнейшем, если позиции национальной валюты РФ не восстановятся, белорусский рубль может ослабеть по отношению к корзине Нацбанка в целом, ведь торговая зависимость Беларуси от России по-прежнему сохраняется.