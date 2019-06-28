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Видеофакт: Военные запустили в сторону Донецка украинский флаг

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  • 28.06.2019, 15:40
  • 1,187
Иллюстрационное фото

Украинские военные напомнили оккупантам, что это их земля и они о ней не забывают.

24 ОМБР запустила на гелиевых шарах в сторону оккупированного Донецка огромный украинский флаг, пишет liga.net.

Сегодня в рамках открытия памятного знака "Тризуб" у блокпоста "Марьинка" военные запустили флаг Украины на гигантских гелиевых шарах в сторону Донецка.

"Попутный ветер помог успешно осуществить запуск и через несколько минут наш флаг развевался над позициями оккупантов. Его впечатляющий размер - 18 на 6 метров, гарантированно был замечен террористами незаконных вооруженных формирований и выполнил свою цель - напомнить, что это наша земля и мы о ней не забываем", - пишут военные.


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