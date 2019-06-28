О чем договорились «заклинатель бурь» и «повелитель дождей» 3 28.06.2019, 15:49

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Ритуальные встречи уступают по эффективности прагматичным отношениям.

«Поднять торговлю и выйти на новые рынки». Такими заголовками государственные СМИ сообщают о переговорах Александра Лукашенко и его таджикского коллеги Эмомали Рахмона в Минске.

Тот факт, что торговлю и правда нужно поднимать, подтверждают цифры официальной статистики: товарооборот двух стран в 2018-м составил $ 37,4 млн, сократившись почти на 13% (около $ 43 млн по итогам 2017-го), пишет «Салiдарнацсь».

И это при том, что в Таджикистане работают представительства белорусских промышленных гигантов от БелАЗа до «Гомсельмаша», а МТЗ открыл в Гиссаре сборочное производство тракторов.

На этом фоне весьма показательно выглядят другие цифры. По итогам 2018-го товарооборот Беларуси и Литвы составил $ 1,39 млрд. Литва входит в десятку основных торговых партнеров нашей страны.

Заметим, что для достижения этих показателей главе государства не пришлось на протяжении последних лет по нескольку раз на год лично сверять дорожные карты с руководством Литвы. Ритуальность встреч с «таджикским братом» лишний раз подчеркнуло одно из сегодняшних откровений руководителя страны. Известный своим влиянием на погоду, Лукашенко вдруг поблагодарил коллегу из Таджикистана:

— Спасибо вам: вы вчера привезли к нам хорошую погоду, прошли дожди, особенно в центре Беларуси.

В реальности же для настоящего денежного дождя, в чем нас убеждает пример торговли с той же Литвой, не нужны ни совместные посадки елей, ни облачения в национальные одежды, ни прогулки среди гор овощей и фруктов.