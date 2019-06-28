ООН: Последние пять лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений 28.06.2019, 15:50

Периоды «теплых волн» будут происходить все чаще.

Всемирная метеорологическая организация при ООН сообщила, что 2019 год станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

Периоды «теплых волн» будут происходить все чаще, сообщает «Новое время» со ссылкой на Reuters.

Последние пять лет — с 2015 по 2019 годы — оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений.

В 2015 году было заключено Парижское соглашение о климате. Соглашение вступит в силу только в 2021 году. Его цель — удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5−2 °C.