Ученые: Все темные ягоды полезны для сердца
- 28.06.2019, 16:04
Они обогащают организм витаминами и минералами.
Британские учёные на днях сообщили, что ежедневное употребление черники способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Это значительно снижает вероятность инфарктов и инсультов, пишет orthodox.od.ua .
Эта ягода предпочитает болотистую местность. По словам кардиохирурга Владимира Хорошева, не только черника приносит пользу нашим сосудам.
Доктор Хорошев рассказал, что все тёмные ягоды (фиолетовых и бордовых оттенков) содержат большое количество гликозидов. Именно эти вещества оказывают укрепляющий эффект на стенки сосудов. Хорошей альтернативой чернике станут чёрная смородина, тёмный виноград, вишня, бузина, чёрная рябина, клюква, ежевика и голубика.
Кроме пользы для сердечно-сосудистой системы, эти ягоды обогатят организм витаминами и минералами, клетчатка поможет улучшить пищеварение. Специалисты советуют включить эти ягоды в рацион, чтобы чувствовать себя моложе в преклонном возрасте.