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Ученые: Все темные ягоды полезны для сердца

  • 28.06.2019, 16:04

Они обогащают организм витаминами и минералами.

Британские учёные на днях сообщили, что ежедневное употребление черники способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Это значительно снижает вероятность инфарктов и инсультов, пишет orthodox.od.ua .

Эта ягода предпочитает болотистую местность. По словам кардиохирурга Владимира Хорошева, не только черника приносит пользу нашим сосудам.

Доктор Хорошев рассказал, что все тёмные ягоды (фиолетовых и бордовых оттенков) содержат большое количество гликозидов. Именно эти вещества оказывают укрепляющий эффект на стенки сосудов. Хорошей альтернативой чернике станут чёрная смородина, тёмный виноград, вишня, бузина, чёрная рябина, клюква, ежевика и голубика.

Кроме пользы для сердечно-сосудистой системы, эти ягоды обогатят организм витаминами и минералами, клетчатка поможет улучшить пищеварение. Специалисты советуют включить эти ягоды в рацион, чтобы чувствовать себя моложе в преклонном возрасте.


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