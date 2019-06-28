Ученые: Все темные ягоды полезны для сердца 28.06.2019, 16:04

Они обогащают организм витаминами и минералами.

Британские учёные на днях сообщили, что ежедневное употребление черники способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Это значительно снижает вероятность инфарктов и инсультов, пишет orthodox.od.ua .

Эта ягода предпочитает болотистую местность. По словам кардиохирурга Владимира Хорошева, не только черника приносит пользу нашим сосудам.

Доктор Хорошев рассказал, что все тёмные ягоды (фиолетовых и бордовых оттенков) содержат большое количество гликозидов. Именно эти вещества оказывают укрепляющий эффект на стенки сосудов. Хорошей альтернативой чернике станут чёрная смородина, тёмный виноград, вишня, бузина, чёрная рябина, клюква, ежевика и голубика.

Кроме пользы для сердечно-сосудистой системы, эти ягоды обогатят организм витаминами и минералами, клетчатка поможет улучшить пищеварение. Специалисты советуют включить эти ягоды в рацион, чтобы чувствовать себя моложе в преклонном возрасте.