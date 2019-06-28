Ущерб на миллион: Экс-директора «Тамбаза» будут судить за злоупотребление властью и халатность 1 28.06.2019, 16:26

Лев Хаютин

Фото: Realt.by

Его структура строила скандальный ЖК «Аркадия» в Минске.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Тамбаза» Льва Хаютина, которого задержали в 2017 году, сообщает tut.by. Его структура, напомним, строила многострадальный ЖК «Аркадия» в Минске.

Хаютина обвиняют по статье 428 (Служебная халатность) и ч.3 статьи 424 (Злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщает Генпрокуратура, в период руководства «Тамбазом» Хаютин, недостаточно оценив финансовое положение фирмы, выпускал жилищные облигации для строительства многоквартирных домов. Однако принятые обязательства компания не выполнила.

Кроме того, совершая от имени «Тамбаза» экономически нецелесообразные сделки, Хаютин получил выгоду имущественного характера, а общество недополучило деньги, которые могли быть направлены на строительство жилых домов.

Общий ущерб, причиненный «Тамбазу», составил более миллиона белорусских рублей.

Что это за история с «Аркадией»

Жилой комплекс «Аркадия» состоит из нескольких многоквартирных домов и находится в Советском районе Минска. Он расположен в границах улиц Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной и улиц Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — переулка Верхнего. Его строило СООО «Тамбаз». Большинство многоэтажек застройщик успешно сдал, но в мае 2017 года работы на двух домах встали.

Потом директора этой структуры Льва Хаютина задержали силовики по подозрению в том, что он использовал не по назначению деньги, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства этих жилых домов. Мол, средства были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО «Тамбаз».

Достраивать объект по указу президента взялось УКС Советского района. Генеральным подрядчиком назначили ОАО «Стройтрест № 4». Правда, людям, возможно, придется доплатить еще по 30−50% от уже внесенных сумм за свои квартиры. Не все рады такой раскладке.