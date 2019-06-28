Вино, сыр и внешняя политика 1 28.06.2019, 16:39

Как и почему Россия запрещала импорт продуктов.

Российские власти достаточно часто запрещают ввоз в страну тех или иных продуктов. Формально ограничения обычно объясняются низким качеством еды или напитков. "Настоящее Время" вспоминает о случаях, когда запреты совпадали с внешнеполитическими событиями, идущими вразрез с интересами Кремля.

Июнь 2019 года

Грузия

Временный запрет полетов российских авиакомпаний в Грузию, а также ограничение ввоза грузинского вина.

Официальная причина: Угроза безопасности граждан РФ и значительное снижение качества вина грузинских вин.

Возможная причина: Рост антироссийских настроений в результате скандала в парламенте Грузии и многодневных протестов в Тбилиси.

Июнь 2018 года

Беларусь

Временные ограничения на поставки молока и некоторых видов молочной продукции из Беларуси.

Официальная причина: Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения в импортируемой продукции.

Возможная причина: Россия пыталась ограничить доступ белорусской молочной продукции на внутренний рынок, чтобы дать возможность развиваться российским производителям.

2016 год

Беларусь

Ограничение ввоза продуктов питания из Беларуси.

Официальная причина: Действующий запрет на ввоз в РФ опасных и санкционных продуктов.

Возможная причина: Беларусь пыталась ввезти санкционные продукты на территорию РФ под видом продукции местного производства.

Январь 2016 года

Турция

Российское правительство с 1 января 2016 года запретило ввозить ряд фруктов и овощей из Турции.

Причина: 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24 вблизи границы Сирии и Турции.

Август 2014 года

Продовольственное эмбарго

Россия ограничила ввоз мясных и молочных продуктов, рыбы, овощей, фруктов и орехов из стран Европейского союза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Позднее в список "санкционных" включили Исландию, Лихтенштейн, Албанию, Черногорию и Украину.

Причина: Ответные меры на введенные санкции, а также программа поддержки отечественных производителей.

Сентябрь 2013 года

Молдова

Эмбарго на поставку молдавских вин.

Официальная причина: Роспотребнадзор заявил о низком качестве продукции, поставляемой на российские рынки.

Возможная причина: Кишинев готовился подписать соглашения об ассоциации с Евросоюзом и создании зоны свободной торговли.

Июль 2013 года

Украина

Запрет на ввоз в Россию украинских конфет марки Roshen.

Официальная причина: Роспотребнадзор выявил несоответствие продукции Roshen нормативам по содержанию жиров и органолептике, а также отклонения по показателям качества.

Возможная причина: Президент Украины Виктор Янукович подписал с Евросоюзом соглашение о свободной торговле.

Июнь 2009 года

Беларусь

Запрет на импорт белорусского молока.

Официальная причина: Несоответствие белорусской продукции новым техническим регламентам на молоко и молочную продукцию.

Возможная причина: Отказ в продаже российским компаниям белорусских молочных заводов в обмен на предоставленный ранее государственный кредит в 2 млрд долларов.

Май 2006 года

Грузия

Полный запрет на ввоз и продажу минеральной воды "Боржоми".

Официальная причина: Роспотребнадзор посчитал грузинскую минеральную воду "Боржоми" и "Набеглави" не отвечающей российским требованиям по качеству.

Возможная причина: Ухудшение отношений между Россией и Грузией после "Революции роз".

Март 2006 года

Грузия и Молдова

Полный запрет на поставки и продажу вина и виноматериалов из Грузии и Молдовы.

Официальная причина: Роспотребнадзор аргументировал запрет повышенным содержанием пестицидов в вине и виноматериалах.

Возможная причина: Отношения между Россией и Грузией резко ухудшились после "Революции роз". Новое руководство Грузии завило о планах на вступление в НАТО. Молдова озвучила планы о евроинтеграции.