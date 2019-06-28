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«Возьмем Раду в свои руки»: «Голос» провел акцию у украинского парламента

  • 28.06.2019, 16:53
Святослав Вакарчук

Партия Святослава Вакарчука провела символическую акцию у здания Верховной Рады.

Партия Святослава Вакарчука «Голос» провела акцию на площади Конституции в Киеве, у здания парламента под названием "Возьмем Раду в свои руки". Как поясняет liga.net пресс-служба политической силы, цель мероприятия – "напомнить стране, что настоящие изменения происходят в Верховной Раде".

"К сожалению, сейчас Верховная Рада – не то место, которому доверяют украинцы. Наоборот, более 90% не доверяют Верховной Раде. Пришло время это изменить", - заявил в видеообращении Вакарчук.


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