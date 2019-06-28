В США приняли законопроект об оборонном бюджете в $750 миллиардов 28.06.2019, 17:22

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Также в законопроекте говорится об ограничениях на передачу технологий Китаю и России.

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете в размере 750 миллиардов долларов, предусматривающий ограничения в отношении Китая в различных сферах, от передачи технологий до продажи синтетических опиоидов, в целях сдерживания растущего влияния КНР по всему миру, пишет «Голос Америки».

Законопроект был принят 86 голосами против 8.

При этом Сенат совершил необычный процедурный ход, назначив на пятницу отдельное голосование по поправке, запрещающей президенту Дональду Трампу наносить удар по Ирану без одобрения Конгресса.

Несмотря на рост напряженности в отношениях с Ираном, ожидается, что поправка не наберет необходимых 60 голосов в контролируемом республиканцами Сенате.

Законопроект обязывает Министерство обороны представлять подробные отчеты в целях предотвращения передачи важных технологий Китаю или России, а также отчеты о доступе в Арктику. Кроме того, предписывается проводить более жесткие проверки ученых, желающих получить визы для въезда в США.

Документ также включает поправку, которая запрещает передачу федеральных средств китайским государственным компаниям, таким как крупнейший в мире производитель пассажирских поездов CRRC.

Выступая в пятницу в Пекине, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил возмущение по поводу законопроекта, заявив, что китайское правительство уже выразило США свой протест по этому поводу.

«Когда законопроект станет законом, он будет причинять вред американо-китайским отношениям, вмешиваясь в сотрудничество в важных областях и негативно на него воздействуя», – заявил он.

Пекин призывал Соединенные Штаты объективно оценивать его развитие и не позволять никаким «негативным» положениям, связанным с Китаем, обрести силу закона.

Предстоит еще несколько этапов, прежде чем документ станет законом. Сенатскую версию необходимо будет привести в соответствие с версией Палаты представителей, которая, как ожидается, будет вынесена на голосование в следующем месяце.

Сенатский законопроект также предусматривает поправку об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи: предлагается ввести вторичные санкции в отношении финансовых институтов, которые ведут дела с Пхеньяном в нарушение существующих санкций.