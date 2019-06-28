Бундестаг: Ситуация с правами человека в Беларуси в момент проведения Европейских игр - критическая 34 28.06.2019, 17:31

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Комитет парламента Германии по правам человека принял резолюцию.

Европейские игры, которые проходят в Минске - стали поводом для депутатов немецкого Бундестага, чтобы привлечь внимание международной общественности к «критической ситуации с правами человека в Беларуси», сообщает «Радыё Свабода».

Комитет Бундестага по правам человека принял резолюцию, где отмечает, что процесс внутренних политических реформ в стране находится в состоянии стагнации, условия содержания в тюрьмах очень плохие и даже несовершеннолетние получают жесткие тюремные сроки за нарушение антинаркотического законодательства.

Среди основных пунктов нарушений прав человека в Беларуси немецкие депутаты отмечают:

Применение смертной казни;

Невыполнение рекомендаций ОБСЕ, касающиеся реформы избирательной системы;

Ограничения свободы прессы, собраний и ассоциаций;

Государственные репрессии против правозащитников, оппозиционных политиков, журналистов, блогеров и профсоюзных лидеров;

Ограничения работы независимых неправительственных организаций;

Плохие условия содержания в тюрьмах. В этом контексте упоминаются и жестокие приговоры несовершеннолетним за наркотики.