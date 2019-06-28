Бундестаг: Ситуация с правами человека в Беларуси в момент проведения Европейских игр - критическая

Бундестаг: Ситуация с правами человека в Беларуси в момент проведения Европейских игр - критическая34
- 28.06.2019, 17:31
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Комитет парламента Германии по правам человека принял резолюцию.
Европейские игры, которые проходят в Минске - стали поводом для депутатов немецкого Бундестага, чтобы привлечь внимание международной общественности к «критической ситуации с правами человека в Беларуси», сообщает «Радыё Свабода».
Комитет Бундестага по правам человека принял резолюцию, где отмечает, что процесс внутренних политических реформ в стране находится в состоянии стагнации, условия содержания в тюрьмах очень плохие и даже несовершеннолетние получают жесткие тюремные сроки за нарушение антинаркотического законодательства.
Среди основных пунктов нарушений прав человека в Беларуси немецкие депутаты отмечают:
Применение смертной казни;
Невыполнение рекомендаций ОБСЕ, касающиеся реформы избирательной системы;
Ограничения свободы прессы, собраний и ассоциаций;
Государственные репрессии против правозащитников, оппозиционных политиков, журналистов, блогеров и профсоюзных лидеров;
Ограничения работы независимых неправительственных организаций;
Плохие условия содержания в тюрьмах. В этом контексте упоминаются и жестокие приговоры несовершеннолетним за наркотики.