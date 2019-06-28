Зеленский посмертно наградил украинского нардепа Тымчука 28.06.2019, 17:55

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Дмитрий Тымчук

Координатор «Информационного сопротивления» награжден орденом «За мужество».

Президент Украина Владимир Зеленский наградил нардепа, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, которого 19 июня нашли застреленным, орденом "За мужество" III степени, сообщает "Украинская правда".

Об этом говорится в указе о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции, обнародованном на сайте президента.

"Наградить орденом "За мужество" III степени Тымчука Дмитрия Борисовича (посмертно) - народного депутата Украины", - говорится, в частности, в указе.