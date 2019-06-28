«Уимблдон»: Соболенко, Азаренко, Саснович и Лапко узнали соперниц по стартовому кругу 2 28.06.2019, 18:47

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Состоялась жеребьевка стартового круга женского одиночного разряда «Уимблдона».

В пятницу, 28 июня, состоялась жеребьевка стартового круга женского одиночного разряда "Уимблдона" — третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема", который пройдет с 1 по 14 июля. В основной сетке выступят четыре белоруски, передает pressball.by.

Александре Саснович (37 ВТА) выпало соперничать с экс-первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (7).

Виктория Азаренко (42) померится силами с француженкой Ализе Корне (55).

Вера Лапко (105) встретится с китаянкой Ван Цян (15).

Арина Соболенко (10) сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой (141).