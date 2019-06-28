Устаревшие ценности 9 Петр Межурицкий

28.06.2019, 18:59

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Между делом, Путин произвел реабилитацию и легитимизацию всех видов нацизма.

Путин поделился очередным теоретическим откровением, вложенным в его мозг российскими учениками Геббельса и пришедшимся ему по душе, что неудивительно.

Либерализм, по мнению Путина, устарел, но это не значит, что его надо уничтожить.

Слова эти надо понимать так, что уничтожить, конечно, следовало бы, но сил на это пока нет.

Вот поднакопим...

А пока констатируем, что либерализм в лучшем для него случае бесполезен для человечества, а на самом деле – вреден.

Нет сомнений, что Путин действительно так считает. Нет сомнений, что его антилиберализм, а, значит, антилиберализм современной России носит воинственный характер.

Свободному миру открыто заявили, что его идеология является враждебной России. И в этом смысле русский мир становится подобен исламскому и китайскому, то есть, на уровне идеологии объявлен миром несовместимым с либеральными ценностями, которые – назовем вещи своими именами – объявлены подлежащими уничтожению.

Ведь, что это значит "устарели", как заявил Путин?

Это значит, что место им на свалке истории.

Вот мы и дожили!

Идеологическое обоснование необходимости уничтожения Свободного мира, как носителя либеральных ценностей, прямо сформулировано президентом России.

А заодно, между делом, Путин произвел реабилитацию и легитимизацию всех видов нацизма.

В самом деле, если либеральные ценности устарели и всего лишь кое-где, конечно, не у нас порой, имеют, пока, право на существование, то какие же ценности призваны их заменить?

Дело известное: родные, позднечекистские.

Вот и имитационной демократии, похоже, трындец.

Петр Межурицкий, kasparov.ru