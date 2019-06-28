В США прошли вторые дебаты демократов 28.06.2019, 19:21

Джо Байден

В центре внимания – Байден.

Бывший вице-президент Джо Байден оказался в центре всеобщего внимания в четверг, в ходе вторых дебатов претендентов на президентскую номинацию от Демократической партии. Байден намерен продемонстрировать избирателям, что он может стать для демократов шансом на победу над Дональдом Трампом на выборах 2020 года, передает «Голос Америки».

В настоящее время Байден занимает ведущее место в рейтингах предпочтений избирателей-демократов, однако сегодня вечером в Майами у него – сильные соперники в дискуссии о том, кто достоин быть кандидатом в президенты от Демократической партии, причем дискуссия идет на глазах у многомиллионной аудитории общенациональных телеканалов.

Вместе с Байденом в дебатах участвуют еще девять кандидатов, в том числе сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор и экс-генпрокурор Калифорнии Камала Харрис, а также мэр города Саут-Бенд в Индиане, первый в истории США открытый гей, претендующий на пост президента страны – Пит Буттиджич.

Байден, который дважды был вице-президентом в администрации Барака Обамы, два раза безуспешно претендовал на президентскую номинацию от демократов – в 1988 и 2008 годах. Однако в этом году он неизменно возглавляет общенациональные социологические опросы как среди всех кандидатов-демократов, так и в потенциальном поединке с республиканцем Трампом во время выборов 3 ноября 2020 года.

Ближайшие соперники Байдена по партии – Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, представляющая в Сенате штат Массачусетс. Уоррен стала явным победителем первого раунда дебатов, который состоялся в среду. Вчера за ходом дебатов наблюдали более 15 миллионов американцев.

Байден представляет себя в качестве стабильной альтернативы непредсказуемому Трампу, обещая восстановить ухудшившиеся отношения США с союзниками и отменить консервативные внутриполитические решения, инициированные Трампом.

Прогрессивные демократы подвергают сомнению честность намерений и политическую историю Байдена, который присутствует в большой политике уже более четырех десятилетий. Ключевые деятели Демократической партии настаивают на более либеральном подходе к основным вопросам, включая здравоохранение, аборты, налогообложение и иммиграцию.

По мнению некоторых критиков, Байден, возможно, слишком стар, чтобы претендовать на роль лидера страны. В момент выборов Байдену будет 78 лет – он станет самым пожилым президентом, избранным на первый срок, – конечно, в случае, если ему удастся победить 73-летнего Трампа и возглавить Белый дом в январе 2021 года. Трамп часто называет Байдена «спящим Джо».

Выступая недавно в Айове, Трамп оценил своих возможных соперников от демократов, сказав по поводу Байдена следующее: «Я думаю, он наиболее слаб в интеллектуальном умственном плане… У других гораздо больше энергии». Байден, со своей стороны, назвал Трампа «угрозой существованию США».

На дебатах в среду Элизабет Уоррен, законодатель-прогрессист, в прошлом – профессор права в Гарвардском университете, заявила, что хочет «вернуть власть народу». Уоррен также выступила в поддержку государственного здравоохранения, поддержав идеи, проводимые Берни Сандерсом. Некоторые кандидаты от демократов и большинство республиканцев, включая Трампа, выступают против этого решения, называя его дорогостоящим и ошибочным. Однако, как заявила Уоррен, «здравоохранение – главное право человека, и я буду бороться за основные права человека».