Кремль сеет зерна хаоса Саша Сотник

28.06.2019, 19:31

1,107

Саша Сотник

Старина Ронни не додушил советского звероящера, и он регенерировался.

Перед смертью больной часто чувствует улучшение. К нему возвращается былая бодрость, и некоторое время кажется, что недуг побежден, болезнь сломлена и отступает, а считавшийся безнадежным пациент вот-вот пойдет на поправку. У Кремля «попёрла масть»: Россия практически вернулась в ПАСЕ, и Дональд Трамп, скорее всего, встретится с Путиным в Осаке, и даже не «на ногах у писсуара», а за цивильным столом – как в прежние времена. Можно будет даже по-самцовому вновь раздвинуть ноги и распустить великодержавные перья, сплюнув по-блатному сквозь зубы: «Ну, что утерлись, русофобы? Я снова всех переиграл!..» Кажется – еще немного, и нашего «Таврического» позовут обратно в «Большую восьмерку», снимут санкции вместе с трусами и, подобострастно похлопав по плечу, признаются: «Ты уж прости нас, Иуд грешных. Бес попутал, Володя. Крым – твой. Ты его выстрадал всеми своими олигархическими фибрами, жабрами и чакрами. А теперь – вводи в нас свои офшорные потоки, раскатывай могучей северной трубой, открывай газовый вентиль. Европейские девушки легли и просят. Чемберленить – так по-взрослому!..»

Кремль сеет зерна хаоса. И, если в Европе не понимают, к чему может привести заигрывание с лубянским мачо – то они либо забыли уроки Мюнхена, закончившиеся Нюрнбергским экзаменом, либо попросту не верят в риск повторения данного урока. Убаюкивающий постулат – «история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса» - способен сыграть с европейскими гегельянцами злую шутку. Фарса не будет. Будет фиаско целого поколения изнеженных и трусливых европейских политиканов, купившихся на бриллиантовую пыль питерского «фраера». У Адольфа был Вермахт, у Владимира есть волшебная кнопка, нажатием которой весь цивилизованный мир вместе с мечтательными Масками легко загоняется в каменный век. Адольфу оставалось только бредить «оружием возмездия» - Владимиру оно досталось по наследству. Старина Ронни не додушил советского звероящера, поверив в то, что он издохнет сам по себе, но он регенерировался. Россия опоила себя коктейлем из нефти, газа и пропаганды и, усевшись на диван перед телевизором, уверовала в миф об утраченном былом величии и нынешней способности его вернуть. «Мы за ценой не постоим, пропади оно все пропадом. Зачем нам планета, на которой нет России? Мы попадем в рай, а они просто сдохнут». У среднестатистического совкопитека главная гордость – это Путин, который «уже заставил всех бояться Россию», а то, что при нем разворована вся страна – «это от ума, они умные, а ты сам попробуй, у тебя не получится, потому что ты – дурак и неудачник». Большевистская лоботомия завершилась оглушительным успехом: в череп вживлена последняя недостающая «скрепа», отвечающая за гордость, переходящую в неконтролируемую агрессию через зашкаливающий уровень религиозного догматизма. Ничего больше не надо: с помоек будем жрать, душить друг друга будем, анонимки строчить, врагов вычислять, но «мировой пожар раздуем» обязательно!

Любой, кто с упоением бредит «прекрасной Россией будущего» - либо идиот, играющий на руку путинизму, либо наивняк, ничего не смыслящий в природе исторических процессов. У разложенцев и деградантов не может быть будущего, а цифра в 86% «поддержавших Путина» - лишь частично мифическая. Да, сегодня Путин уже не популярен как раньше, но идея «восстановления былого советского доминирования» по-прежнему близка для большинства. Именно на ней и держится режим, ею одной и торгует: «И пусть вам будет нечего надеть, и дети ваши опухнут с голоду – но все это ради нашей общей идеи, где у каждого – своя роль. У Лизы Песковой – своя, у Катерины Путиной – своя, а у ваших детей – особая. Им посчастливится умереть во имя достижения великой цели! И пусть весь мир содрогнется от нашей жертвенности, осознав силу решимости нашей!..»

Вонь Мюнхена, накрывшая Европу, отзовется для неё очередной экспансией Кремля. У Путина нет иного выхода: ему необходимо начинать войну, и чем скорее – тем лучше. Полуголодного совкопитека самое время пустить на милитаристский фарш, пока он не додумался до отчаянного бунта. С 1 июля повышаются тарифы ЖКХ и пресловутого «Платона», что чревато повышением цен вообще на всё. Банк России видит риски обвального снижения цен на нефть до уровня 20 долларов за баррель. «Острая фаза кризиса» в сценарии ЦБ начинается уже во второй половине 2019-го, и в этом случае спасать придется практически всю нефтяную отрасль, которая неизбежно превратится в убыточную. Уже сейчас наблюдается экономический спад: сводный опережающий индекс (СОИ) снизился в мае 2019 года с минус 2% до минус 2,4% и седьмой месяц подряд оказался в отрицательной области. На этом фоне Госдума урезает расходы на социальную политику – на 20 млрд 100 млн рублей, но повышает расходы на содержание аппарата чиновников – почти на 1 млрд. Решено также повысить собираемость налогов за счет несырьевого сектора. Путин решил окончательно раздеть россиян. Терять ему уже нечего: рейтинг падает в Преисподнюю – так почему бы не утащить туда всех, кто тебя ненавидит? Минфин России на 302 миллиарда рублей повысил план по сбору в федеральную казну НДС, налога на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц. До 67,8 млрд рублей увеличен план по сбору «штрафов, санкций и возмещений ущерба» государству. И вообще: зачем вам жизнь, если у вас нет денег? Что вас больше привлекает: позорная смерть в беспросветной нищете или героическая гибель за идею? «Восстать, вооружиться, победить» - это не про вас. Баррикады – бред и провокация «продавшихся за шекеля либерастов-шизофреников». Лубянка – как русская Бастилия – стояла и будет стоять вечно, ложась грузом страшной тайны на каждого пугливого пост-совка. Ему заманчивее снова взять Берлин и пройтись танками по Праге. И – кстати – он еще не куролесил в Париже, но уже вчера ему так туда хотелось!..

Встречай, Европа, санкционного Слуцкого! И вчерашнего изгоя Путина, Осака, встречай! Благими намерениями вымощена дорога в ад, а в преисподней каждый путинский черт чувствует себя как дома!

Саша Сотник, sotnik-tv.com