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Кочанова: Компетентным органам поручено разобраться с аккумуляторным заводом в Бресте

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  • 28.06.2019, 19:41
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Руководитель администрации Лукашенко прокомментировала последние события вокруг завода АКБ.

По словам Кочановой, изначально тема завода АКБ находилась в компетенции местных властей, так как именно на их уровне заключался инвестиционный договор, сообщает БелТА.

«Поэтому главой государства была предоставлена возможность в течение определенного времени разобраться с этим проблемным вопросом на месте. Однако на данный момент ситуация пока не урегулирована. С учетом этого компетентным органам поручено более глубоко и детально разобраться с ситуацией», – отметила глава администрации Лукашенко.

По результатам рассмотрения будут приняты конкретные решения, подчеркнула она.


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