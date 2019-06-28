Трамп, Путин, Мэй и другие: первый день саммита G20 в фото 3 28.06.2019, 20:39

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Фото: ЕРА

На полях саммита прошел ряд двусторонних встреч между лидерами стран.

Сегодня в японском городе Осака прошел первый день саммита G20 – Большой двадцатки, в которую входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз, передает liga.net.

Фото: ЕРА

Как сообщалось ранее, на полях саммита президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили, в том числе, Украину. При этом, вопрос захваченных Россией украинских моряков не поднимался.

На полях саммита, среди прочих, прошла также встреча премьер-министра Терезы Мэй с Путиным, в ходе которой она назвала условие нормализации отношений между Британией и Россией.