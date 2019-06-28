Сенат не разрешил Трампу воевать с Ираном без своего одобрения 28.06.2019, 21:17

Голосование шло более семи часов и побило рекорд по длительности.

Законопроект о запрете президенту США Дональду Трампу наносить военные удары по Ирану без разрешения конгресса не прошел голосование в сенате, сообщает РБК со ссылкой на CNN.

На данный момент (20:00 по Минску) против него уже проголосовал 41 представитель Республиканской партии. Таким образом, у документа нет теоретических шансов получить необходимые для утверждения 60 голосов (в составе сената 100 человек, 53 из них — республиканцы).

Голосование шло более семи часов и побило рекорд по длительности, отмечает The Hill. Его не прекратили, чтобы дать возможность проголосовать сенаторам-демократам, которые участвуют в дебатах Демократической партии в Майами.

Аналогичный законопроект есть и в палате представителей. Его авторы Ро Ханна и Мэтт Гетц предложили запретить финансирование военных операций против Ирана до тех пор, пока такие действия не одобрит конгресс.

Очередное обострение отношений между США и Ираном началось 20 июня, когда иранский Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник. В Тегеране настаивают, что летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, в Вашингтоне заявили, что беспилотник был атакован в международном пространстве.

В ответ США планировали нанести удар по ряду объектов в Иране, но Трамп приостановил операцию. Позже он объяснил, что принял такое решение после разговора с военными: президента предупредили, что в результате атаки могут погибнуть 150 человек, Трамп решил, что это несоразмерно сбитому беспилотнику.