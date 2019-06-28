В субботу в Беларуси будет до +25 градусов 28.06.2019, 21:54

Осадков не ожидается.

В Минске 29 июня сохранится умеренно теплая погода без осадков, но с порывистым ветром, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В столице будет облачно с прояснениями, вероятность осадков составит 5–10 %. Столбик термометра в дневное время покажет не выше +20 °C, сохранится порывистый ветер северо-западного направления до 14 м/с.

На территории Беларуси прогнозируется облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Во всех регионах будет ветрено, местами порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит: в Витебске и Могилеве — +17… +19 °C, в Гомеле — +18… +20 °C, в Гродно — +21… +23 °C, в Бресте — +23… +25 °C.