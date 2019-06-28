Вудкрофт: Есть ощущение, что я не завершил предыдущее дело в Минске 28.06.2019, 22:23

Крэйг Вудкрофт

Наставник минского «Динамо» прилетел в столицу.

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт оценил новичков клуба защитника Стефана Эллиотта и нападающего Франсиса Паре.

- Рад вновь оказаться здесь. У меня приятные воспоминания от Минска. Чувствовал себя очень комфортно и наслаждался временем, проведенным в городе. С удовольствием увижу знакомые лица и лучше узнаю тех, с кем не доводилось пересекаться. Жду, когда начнется предсезонная подготовка. Знаю, что впереди много работы, но, как уже говорил, есть ощущение, что я не завершил предыдущее дело, поэтому хотел вернуться и продолжить.

Паре и Эллиотт? С Паре лично не знаком, но постоянно следил за этим парнем. У него богатый опыт выступления в КХЛ, на который мы полагаемся. Даже чемпионом становился. Франсис всегда старается быть полезным клубу за счет хорошей игры в нападении и лидерских качеств. Рассчитываем, что он станет примером для молодых, настоящим профи. Слышал, Паре — отличный партнер по команде, на него можно положиться. Рады заполучить такого хоккеиста.

Эллиотта хорошо знаю по олимпийской сборной Канады. Получил удовольствие от совместной работы. Очень качественный хоккеист. Двусторонний защитник, умеет надежно действовать в обороне и помогать в атаке. Тоже настоящий профессионал, с отличным характером, способный стать лидером. Может показать, как надо готовиться и относиться к матчам. Отличное усиление! — приводит слова Вудкрофта официальный сайт белорусского клуба, — передает слова коуча пресс-служба "зубров".