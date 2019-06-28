В Грузии продолжают требовать отставки главы МВД 28.06.2019, 22:32

Протестующие вышли, несмотря на дождь.

28 июня участники акции протеста в Грузии вышли на очередной митинг в Тбилиси, продолжая требовать отправить в отставку министра внутренних дел Георгия Гахарии за действия правоохранителей 20 июня. Об этом сообщает агентство "Новости-Грузия".

Протестующие собрались в центре Тбилиси, несмотря на сильный дождь и ветер.

По мнению участников акции протеста, Гахария должен понести политическую ответственность за произошедшее.

Отставка главы МВД Грузии – единственное на данный момент требование протестующих.

"Грузия Online" информирует, что сам министр заявил 28 июня после заседания правительства: "Подать в отставку проще всего".

"Что касается меня, ответственность и уход – вообще не проблема. Уйти в отставку проще всего. Нам следует учитывать то, что не следует подгонять стандарт мирной акции к тому, что, к сожалению, произошло в Тбилиси 20 июня. Эта акция была мирной точно до 10.00. Грузинская полиция в разное время не раз заботилась о протестантах на улицах Тбилиси. Но после 10.00 эта акция приняла абсолютно насильственный характер", – заявил Гахария.

20 июня в Тбилиси несколько тысяч человек потребовали отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности. Люди скандировали антироссийские лозунги. Часть демонстрантов прорвалась в здание парламента.

Поводом к началу манифестаций в столице Грузии стал скандал на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Ее президент, россиянин Сергей Гаврилов решил вести заседание из кресла спикера грузинского парламента. Оппозиция сорвала работу ассамблеи и вынудила российскую делегацию спешно покинуть Тбилиси.

Против участников акции полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе массовых протестов около 240 человек получили ранения.

Вследствие политического кризиса председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, а экс-премьер-министр Грузии, лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе, на чем настаивали протестующие.