«Вся Советская в дыму»: в центре Бреста горят старые дома
- 28.06.2019, 22:03
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Полыхают дома в пределах улиц Дзержинского и Советской.
О пожаре в центре Бреста вечером 28 июня сообщили kp.by очевидцы. Загорелись заброшенные дома в квартале между улицами Советской и Дзержинского.
На тушение приехало несколько пожарных расчетов. Ликвидация ЧП осложняется сильным ветром. Пока тушили один дом со стороны улицы Дзержинского, огонь перекинулся на соседние и подошел вплотную к пешеходной Советской.
- Вся Советская в дыму, - жалуются брестчане.
Участок, где происходит пожар, огородили сотрудники МЧС. Подробности происшествия пока не сообщаются.
В этой части Бреста пожары уже происходили раньше. Не подлежащие восстановлению постройки после этого сносили, а пожарище становилось участком земли для инвестора. Например, на месте старых домов, которые неоднократно горели, строится «Прибужский квартал».
Дома, которые горят сейчас, в аварийном состоянии. Фасады со стороны Советской уже давно завешены рекламными баннерами.
Исторический центр Бреста с застройкой конца XIX - начала XX века охраняется Минкультом как историко-культурная ценность.