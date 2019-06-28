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«Вся Советская в дыму»: в центре Бреста горят старые дома

  • 28.06.2019, 22:03
  • 1,508
Фото: vk.com/onlinebrest

Полыхают дома в пределах улиц Дзержинского и Советской.

О пожаре в центре Бреста вечером 28 июня сообщили kp.by очевидцы. Загорелись заброшенные дома в квартале между улицами Советской и Дзержинского.

Горит центр Бреста
Фото: Артем РАКИЦКИЙ

На тушение приехало несколько пожарных расчетов. Ликвидация ЧП осложняется сильным ветром. Пока тушили один дом со стороны улицы Дзержинского, огонь перекинулся на соседние и подошел вплотную к пешеходной Советской.

- Вся Советская в дыму, - жалуются брестчане.

Советскую заволокло дымом, пахнет гарью
Фото: Артем РАКИЦКИЙ

Участок, где происходит пожар, огородили сотрудники МЧС. Подробности происшествия пока не сообщаются.

О пострадавших не сообщается, но рядом с пожаром дежурит скорая помощь и служба газа
Фото: Артем РАКИЦКИЙ
Огонь перекинулся на дома на Советской
Фото: Артем РАКИЦКИЙ
Пожар тушат больше часа, воду набирают на Советской
Фото: Артем РАКИЦКИЙ

В этой части Бреста пожары уже происходили раньше. Не подлежащие восстановлению постройки после этого сносили, а пожарище становилось участком земли для инвестора. Например, на месте старых домов, которые неоднократно горели, строится «Прибужский квартал».

Дома, которые горят сейчас, в аварийном состоянии. Фасады со стороны Советской уже давно завешены рекламными баннерами.

Исторический центр Бреста с застройкой конца XIX - начала XX века охраняется Минкультом как историко-культурная ценность.


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