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Трамп хочет пожать руку Киму в демилитаризованной зоне

  • 29.06.2019, 8:26

Президент США с помощью Twitter попытался организовать спонтанную встречу с Ким Чен Ыном.

Дональд Трамп в ночь на субботу, 29 июня, предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну спонтанную встречу в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей, которая может состояться уже в эти выходные дни, сообщает dw.com.

"После некоторых очень важных встреч, включая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, я отправлюсь из Японии в Южную Корею с президентом Мун Чжэ Ином. Пока я буду там, если председатель Ким Чен Ын видит эту запись, я бы встретился с ним на границе в демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать руки и сказать"привет", - написал Трамп в своем Twitter.

Трамп должен прибыть в Сеул уже в субботу. До этого сообщения какие-либо переговоры с лидерами КНДР в ближайшее время не планировались.

Ким Чен Ын 23 июня получил личное письмо от президента США Дональда Трампа. Прочитав письмо, Ким Чен Ын назвал его "отличным" и заявил, что серьезно подумает над его содержанием. О чем именно говорилось в письме, не сообщается.

Трамп 12 июня заявил, что получил "теплое" и "прекрасное" послание от Ким Чен Ына. А 21 июня американский президент продлил действие санкций против КНДР еще на год.


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