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Власти замалчивают экологическую катастрофу

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  • 29.06.2019, 8:52
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Масштабное отравление рек в Лидском районе продолжается.

А власти замалчивают экологическую катастрофу при помощи дезинформации и фальсификаций. К таким выводам пришла съемочная группа «Белсата», которая выехала на место и провела собственное расследование.

Сильный канализационный запах исходит из этого колодца, который пробит в трубе, что выводит воду из очистных сооружений Лидской ЖКХ. Далее эта труба идет под землей и впадает в канал, который, в свою очередь, впадает в реку Дитва, а та – в реку Неман. Трубу эту нашли местные общественные активисты еще две недели назад, когда Дитва вдруг помутнела, начала вонять и в ней начался мор рыбы.

Вверх по течению Дитвы вода прозрачна и покрыта кувшинками. Со стороны же канала, который течет от очистных конструкций Лидского ЖКХ, и впадает в реку Дитва, надвигается мутное облако, которое окрашивает и всю реку вниз по течению.

Кроме Дитвы обнаружили загрязнение и в реке Островлянка, которая также соединяется с упомянутым каналом.

Руководство же Лидского ЖКХ утверждает, что «ничего нет».


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