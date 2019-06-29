В Гренландии ученые обнаружили под ледником загадочную находку 29.06.2019, 9:08

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Это может изменить науку.

Ученые обнаружили неизвестные ранее науке озера под ледником в Гренландии. Исследователи из Ланкастера, Шеффилда и Стэнфорда обнаружили более 50 новых водоемов под ледником. Данное открытие считается важным, так как в водах этих озер могут обитать живые организмы, которые приспособились к выживанию в экстремальных условиях, пишут «Акценты».

Озера под ледником Гренландии меньше, чем аналогичные водоемы в Антарктиде, они встречаются чаще, чем считалось в научном мире ранее. Данные озера были обнаружены с помощью радара, установленного на борту самолета, который пролетел 500 тысяч километров.

После этого исследования выяснилось, что длина озер составляет 0,2-5,9 км. Большинство водоемов располагается под движущимся ледником. Ученые заявили, что, если климат станет теплее, то эти озера начнут пополнятся водой из ледников. Некоторые озера уже проявляют тенденцию к обмену водами.