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Партию Саакашвили допустили на выборы в украинскую Раду

  • 29.06.2019, 9:15
МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

В партии празднуют победу.

Верховный суд Украины отклонил апелляцию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после отмены ее решения об отказе регистрации кандидатов партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил".

Об этом в ночь на субботу, 29 июня, сообщил экс-президент Грузии на своей странице в соцсети Facebook. "Мы победили, выиграли суд и идем на выборы", - написал лидер партии.

Таким образом, в субботу партия вновь попытается зарегистрировать своих кандидатов. Во время предыдущей попытки, 23 июня, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, поскольку съезд "Руха новых сил", который прошел 10 июня и утвердил список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии", пишет dw.com.

Президент назначил внеочередные выборы народных депутатов Украины на 21 июля 2019 года своим указом от 21 мая. "А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Рух новых сил" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины, не могло быть осуществлено", - заявила тогда ЦИК.

Киевский суд ранее, 21 июня, признал факт непрерывного проживания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет и таким образом разрешил ему участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.


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