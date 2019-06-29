Олаф Ланге: Против Беларуси будет совсем другая игра по содержанию 29.06.2019, 9:27

Олаф Ланге

Белорусские и российские баскетболистки сыграют в воскресенье на ЧЕ-2019.

Главный тренер сборной России по баскетболу Олаф Ланге после поражения от Сербии на ЧЕ-2019 выразил надежду на исправление ситуации в игре с Беларусью.

«В воскресенье будет совсем другая игра по содержанию. Я уверен, что матч против сборной Беларуси дастся нам легче, чем игры против бельгиек и сербок.

Мы можем обыграть предстоящего соперника. Будем настраиваться на победу», – приводит слова Ланге ТАСС.