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Фотофакт: Выражение лица Мэй при рукопожатии с Путиным

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  • 29.06.2019, 9:46
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Британский премьер не смогла сдержать эмоций.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке (Япония) была не слишком рада его видеть.

Фотографию, на которой выражение лица Мэй красноречиво говорит о ее отношении к Путину, опубликовал в Facebook Яков Гопп.

"По-моему это рукопожатие, да ещё и с такими выражениями лиц, будет лучшим в этом году. Хотя...", - прокомментировал он.


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