Фотофакт: Выражение лица Мэй при рукопожатии с Путиным

Фотофакт: Выражение лица Мэй при рукопожатии с Путиным11
- 29.06.2019, 9:46
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Британский премьер не смогла сдержать эмоций.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке (Япония) была не слишком рада его видеть.
Фотографию, на которой выражение лица Мэй красноречиво говорит о ее отношении к Путину, опубликовал в Facebook Яков Гопп.
"По-моему это рукопожатие, да ещё и с такими выражениями лиц, будет лучшим в этом году. Хотя...", - прокомментировал он.