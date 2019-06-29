Ученые показали, что может стать с людьми к 2100 году 3 29.06.2019, 10:01

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На внешности человека будут сказываться современные технологии.

Специалисты из американской компании Maple Holistics и ученые из университета Толедо спрогнозировали, как могут выглядеть люди в конце текущего столетия. Ответ на вопрос, как изменится среднестатистический человек к 2100 году, можно получить, взглянув на специально созданную 3D-модель.

Так исследователи разработали компьютерную модель, получившую условное имя "Минди", которая демонстрирует, как могут измениться люди буквально за 80 лет. Об этом пишет издание Daily Star (перевод - ukrainianwall.com).

Ученые отмечают, что на внешности человека будут очень сказываться современные технологии, которые используются ежедневно в огромном количестве.

Предположительно, из-за того, что люди постоянно используют гаджеты и сидят за компьютером у них начнет сильно горбиться спина. Для того чтобы компенсировать плохую осанку, будут становиться более мощными мышцы шеи.

Также постепенно будет ставать толще черепная коробка, чтобы мозг, который станет меньше из-за сидячего образа жизни, был надежно защищен от радиации и других вредных и опасных для жизни факторов.

Не смогут избежать изменений кисти рук. Из-за того, что человек будет постоянно держать мобильный телефон, его пальцы начнут напоминать когти. При этом руки будут согнуты в локтях под углом практически в 90 градусов.

Для того чтобы глаза были защищены от опасного излучения, у человека может появиться еще пара век. Все вместе это будет смотреться достаточно жутко.

Исследователи убеждены в том, что подобные изменения человеческого тела - это та цена, которую придется заплатить за применение современных технологий в повседневной жизни.