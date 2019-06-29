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Беларусь может недосчитаться валюты

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  • 29.06.2019, 10:07
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Рубль будет слабеть.

Рост стоимости корзины валют на прошедшей неделе, возможно, указывает на начало тенденции ослабления рубля, такой же, как и в прошлом году, пишет в «Белрынке» экономист Владимир Тарасов.

В банковской системе Беларуси на прошедшей неделе вновь вырос избыток рублевой ликвидности, что привело к росту спроса на семидневные облигации Национального банка РБ до 1 501,31 млн. рублей с 887,45 млн. рублей на предыдущем аукционе. Нацбанк оставил ставку отсечения без изменения на уровне 9,9993% годовых, а средневзвешенная ставка выросла до 9,9909% годовых с 9,9888%.

Министр финансов РБ Максим Ермолович 26 июня в очередной раз сообщил, что проблем с обслуживанием государственного долга в Беларуси в текущем году нет, и в следующем не будет. Он рассказал, что Минфин уже привлек на внутреннем рынке 500 млн. долларов при плане 370 млн. долларов. Зачем Минфин это делает, если проблем со средствами у него нет, министр не пояснил.

В отличие от радужных перспектив по внешним заимствованиям, дела с доходами от экспорта обстоят не столь блестяще. Как рассказал 28 июня заместитель премьер-министра РБ Игорь Ляшенко, в январе-апреле текущего года физические объемы экспорта нефтепродуктов из РБ сократились на 17,3%. В валютном выражении потери составили 302 млн. долларов. Причинами этого стали ограничение ввоза углеводородного сырья железнодорожным транспортом для последующей переработки с 1 ноября 2018 года, а также снижение поставок российской нефти из-за ее загрязнения. Игорь Ляшенко также подчеркнул, что российская сторона говорит о возможности сохранения объемов транзита российской нефти в Европу в текущем году, но это вряд ли произойдет. То есть, страна может недосчитаться валютных поступлений.

На прошедшей неделе в Беларуси прошли Европейские игры. Теоретически приезд иностранных туристов должен увеличить приток валюты в страну. Однако туристов, похоже, совсем мало, то есть особенно рассчитывать не на что.

Таким образом, все говорит о том, что белорусский рубль должен слабеть.


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