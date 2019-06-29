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«Баста»: Над Минском пролетают зарплаты белорусов

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  • 29.06.2019, 10:23
  • 3,367

Очередной парад не по карману нищей стране.

Об этом пишет телеграм канал Баста.

Пока жители Минска ежедневно наблюдают, как над городом пролетают их зарплаты и пенсии, борисовчане считают, сколько будет потрачено на ремонт улиц после прохода военной техники.

А как в вашем городе готовятся отметить 3 июля?

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