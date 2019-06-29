«Баста»: Над Минском пролетают зарплаты белорусов 6 29.06.2019, 10:23

3,367

Очередной парад не по карману нищей стране.

Об этом пишет телеграм канал Баста.

Пока жители Минска ежедневно наблюдают, как над городом пролетают их зарплаты и пенсии, борисовчане считают, сколько будет потрачено на ремонт улиц после прохода военной техники.

А как в вашем городе готовятся отметить 3 июля?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.