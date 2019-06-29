«Баста»: Над Минском пролетают зарплаты белорусов

«Баста»: Над Минском пролетают зарплаты белорусов6
- 29.06.2019, 10:23
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Очередной парад не по карману нищей стране.
Об этом пишет телеграм канал Баста.
Пока жители Минска ежедневно наблюдают, как над городом пролетают их зарплаты и пенсии, борисовчане считают, сколько будет потрачено на ремонт улиц после прохода военной техники.
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