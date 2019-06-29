Где в Беларуси не стоит купаться 29.06.2019, 10:30

В стране ограничили или запретили купание более чем в 50 зонах отдыха.

Купание в 51 рекреационной зоне должно быть ограничено, а в 5 полностью запрещено. Соответствующие предложения внесены территориальными учреждениями госсаннадзора по результатом проверок, проведенных специалистами санитарно-эпидемиологической службы с 22 по 28 июня, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Всего проверено 388 зон рекреации. По утверждению специалистов, места, в отношении которых должны быть применены запреты и ограничения по купанию, не соответствуют эпидемиологическим критериям безопасности и/или находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

При этом в наихудшем состоянии содержатся пляжи на реке Копанец в заливе «Ольховка» и на реке Горынь в Столинском районе, пруду по проспекту Независимости в Слониме, озере Материнском и водоеме агрогородка Дукора в Пуховичском районе. Здесь купание должно быть полностью запрещено.

Купание детей и взрослых необходимо ограничить в 26 зонах. В Гомельской области это пляжи «Каскад-2», «Новобелицкий», «Западный», «Роповский», «Любенский», «Приднепровский» в Жлобине, два пляжа в Жлобинском районе, пляжи в Калинковичах, Наровле, на Березине в Светлогорске и в городском поселке Паричи Светлогорского района, на берегу Светлогорского водохранилища в Светлогорском районе, на левобережье Припяти в Мозыре, в Минской области — водоем по улице Неманской в Узде, водохранилище Лошанское в деревне Кривели (Слободской сельсовет), акватория туристического комплекса «Шишки» в Узденском районе, в Могилевской — пляжи на Днепре и на Гребеневском водохранилище в Могилеве, пруд в деревне Вильчицы Могилевского района, зона отдыха «Боровец» в Костюковичском районе, места отдыха у водоема Слободского и «Пески» на реке Друть в городском поселке Белыничи, «Нежково» на реке Вабич в деревне Большой Нежков Белыничского района, пруд «Дачный» в деревне Неропля Белыничского района, городской пляж №1 «Центральный» в Бобруйске.

Еще в 25 зонах ограничат только купание детей. В Брестской области в этот список попали озеро Круглое в деревне Малые Викоровичи и река Льва в деревне Кошара в Столинском районе; в Гомельской — пляжи «Каскад-1», «Прудковский», «Волотовской» в Центральном районе Гомеля, на Березине в агрогородке Чирковичи Светлогорского района, в Гродненской — пруд по улице Багратиона в Слониме, в Минской — места купания на реке Уздянка по улице Интернациональной в Узде, на водоеме по улице Первомайской в агрогородке Озеро Узденского района, пляж в Любани, в Могилевской — городской пляж №2 6-го микрорайона в Бобруйске и зона рекреации санатория «Шинник» в Бобруйске, в Минске — пляжи № 1, 2, 4, 5, 8, 9 Заславского водохранилища, № 2, 7, 8 водохранилища Дрозды, №1 на Комсомольском озере, № 3, 4 на Кринице и №2 на Цнянском водохранилище.