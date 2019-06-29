Нефть завершила неделю падением ниже $65 29.06.2019, 10:32

Мировые цены на нефть эталонных марок резко снизились в последний рабочий день недели.

Об этом свидетельствуют данные вечерних торгов в пятницу, 28 июня.

Так, августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,28 (1,95%) – до $64,39 за баррель, пишет korrespondent.net.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $1,23 (2,07%) – до $58,20 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,19 в пользу Brent.

Ранее на этой неделе нефть активно дорожала из-за резкого снижения коммерческих запасов сырья в США. На прошлой неделе они уменьшились на 12,8 млн баррелей, или на 2,7%, до 469,6 млн баррелей.

Также на котировки оказывали давление геополитические риски, главным из которых остается усилившаяся напряженность в отношениях между США и Ираном.