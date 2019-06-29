Как «на самом деле» делают гомельское мороженое из васильков 4 29.06.2019, 10:43

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Производители пломбира создали фотопроект с сотрудниками «Белага полюса» в роли моделей.

Люди, которые второй месяц делают для белорусов «валошкавае марозіва», предстали в необычных образах: фризерщик Андрей доит корову, старший специалист по продажам Татьяна и специалист по планированию Марина закатывают цветочный джем в банки, оператор линии Евгений вручную выпекает ржаные стаканчики. Промывают васильки для хэнд-мэйд пломбира специалист по работе с клиентами Алена и «Мисс Мира — Европа» Мария Василевич.

Художественный прием фотосессии напоминает приложение с технологией дополненной реальности. Снимки, сделанные в туристической деревне Белые Луга, в ироничной форме показывают настоящий процесс изготовления пломбира «Валошка» через перспективу национальной истории и культуры, пишет nn.by.

Модели одеты в платья бренда @alenagoretskaya_official и в «беларускае адзенне» HONAR, а продакшн фотосессии организовывал @alexiskolmc.

«С первого дня продаж «Валошкі» мы и наши партнеры получаем вопросы в стиле: «Как цветы попадают в мороженое? Почему пломбир голубой? В чем фишка ржаного стаканчика?» — рассказывает заместитель директора по маркетингу «Белого полюса» Максим Журович. — Эти вопросы натолкнули нас на идею создать фотопроект такого формата. С одной стороны, формат шуточный, с другой — мы показываем реальные ингредиенты и реальных сотрудников фабрики, чьи руки создают пломбир, который позже появляется в магазинах. Чтобы эффективнее продвигать «Валошку» для аудитории иностранцев, мы пригласили к участию в фотосессию Марию Василевич. Ее награда «Мисс Европы», васильковый цвет глаз и даже фамилия отлично вписались в нашу концепцию».