Белорусы установили новый рекорд по кредитам 2 29.06.2019, 11:05

Долги населения по кредитам продолжают расти.

На 1 июня население задолжало банкам 12 миллиардов 371,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка на начало июня этого года. В аналитику включают в том числе потребительские кредиты, займы на покупку жилья и авто, карты рассрочки. В этой ситуации власти могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов.

Напомним, отметку в 10 миллиардов рублей белорусы преодолели еще в июне 2018 года, а отметку в 11 миллиардов рублей — в ноябре.

За май долги белорусов перед банками выросли на 190,9 миллиона рублей. Для сравнения: за апрель этот показатель увеличился на 207,9 миллиона рублей, за март — на 145,6 миллиона, за февраль — на 98,5 миллиона, за январь — на 132,2 миллиона, пишет tut.by.

Задолженность населения по потребительским кредитам на 1 июня составила 4 миллиарда 772,6 миллиона рублей — на 87,9 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее. Для сравнения: за апрель потребительские кредиты выросли на 123 миллиона рублей, за март — на 37,7 миллиона рублей, за февраль — на 60,8 миллиона.

Кредиты на недвижимость на начало май увеличились до 7 миллиардов 598,9 миллиона рублей. Эта сумма на 103,1 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее.

Напомним, власти могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов. Такую возможность допускает Нацбанк. Это может произойти в случае ускорения темпов кредитования. При этом на текущий момент изменение инструментов долговой нагрузки не планируется, отмечал ранее регулятор.

В начале года Нацбанком были проанализированы банковские методики расчета показателя долговой нагрузки. Для единообразного подхода банкам направлены рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рассрочки, а также кредитным линиям.

Кроме того, при оценке кредитоспособности физлиц и расчете показателя долговой нагрузки банкам рекомендуется использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса, уточняли ранее в Нацбанке.

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел с 1 мая 2018 года новые правила выдачи банками займов населению. Банки стали считать для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки. Однако, несмотря на эти меры, как показывает статистика, рост задолженности населения перед банками продолжается.