МВД Грузии: Российских коммунистов больше в страну не пустим 29.06.2019, 11:18

С 20 июня в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста.

Если депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов, приезд которого спровоцировал в Тбилиси громкий скандал и масштабные протестные акции, решит вновь приехать в Грузию, его не впустят. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария на брифинге 28 июня, сообщает агентство "Новости Грузия".

"Гаврилов сегодня меня вообще не интересует. Не впустим", – сказал министр.

В интервью "Новой газете", которое вышло 26 июня, Гаврилов сообщил, что планирует посетить Грузию осенью с целью паломничества

Специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ему неизвестно о намерениях Гаврилова снова посетить страну.

20 июня произошел скандал на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Президент ассамблеи россиянин Сергей Гаврилов решил вести заседание из кресла спикера грузинского парламента. Оппозиция сорвала работу ассамблеи и вынудила российскую делегацию спешно покинуть Тбилиси.

В тот жен день несколько тысяч человек потребовали отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности. Люди скандировали антироссийские лозунги. Часть демонстрантов прорвалась в здание парламента.

Против участников акции полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе массовых протестов около 240 человек получили ранения.

Вследствие политического кризиса председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, а экс-премьер-министр, лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе, на чем настаивали протестующие.

С 20 июня ежедневно проходят акции протеста перед зданием парламента Грузии в Тбилиси, демонстранты не снимают требование отставки Гахарии.