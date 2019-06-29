Какие букеты нельзя провозить через границу? 29.06.2019, 11:27

Некоторые могут «потянуть» на 7 лет,

За первый месяц лета через белорусскую границу 5 раз пытались провезти стебли с головками мака — люди не знали, что по закону это запрещено.

Необычные букеты полевых цветов белорусы покупали на территории Украины в качестве оберега. В этой стране в августе пройдёт праздник «Маковей», к которому готовятся заранее. Граждане даже не догадывались, что перемещение через границу маковых «составляющих» подпадает под ограничительные меры, установленные законодательством Беларуси, пишет «Вечерний Гродно».

Маковые головки изымаются для проведения экспертизы. По ее результатам будет известно, к какому сорту относится растение – декоративному или опиумному, а также, придется ли привлекать граждан к ответственности. Тем временем ответственность предусмотрена ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ, либо их прекурсоров или аналогов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. За это преступление грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Госпогранкомитет.

Во избежание недоразумений рекомендуется быть более внимательными при перемещении через государственную границу предметов для личного пользования и другого багажа.