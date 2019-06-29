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Анастасия Веремеенко: Мы способны обыграть Россию

  • 29.06.2019, 11:34

Матч Беларусь-РФ группового раунда чемпионата Европы по баскетболу состоится 30 июня.   

Баскетболистка сборной Беларуси Анастасия Веремеенко поделилась ожиданиями накануне третьего матча группового раунда чемпионата Европы против команды России, который состоится в воскресенье, 30 июня. 

- Мы бы хотели занять первое место в группе. Мы способны обыграть Россию. Мы должны играть, как с Бельгией, показывая командную игру, плотную защиту, и не сбиваться на индивидуальные действия в нападении. 

Кто самый опасный в сборной России? Вадеева. На данный момент она один из лучших игроков мира. С ней будет тяжело, — цитируют Веремеенко "Известия".


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