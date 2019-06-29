В Украине разработают стратегию кибербезопасности 1 29.06.2019, 12:03

Стратегия будет разработана по итогам проверки всех государственных электронных ресурсов на защищенность от атак.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил в Facebook, что в Украине разработают новую стратегию кибербезопасности.

Он напомнил, что в 2017 году на Украину была осуществлена масштабная кибератака, от которой пострадали десятки украинских банков, медиаресурсов, госучреждений и частных предприятий. Было заражено свыше 13 тысяч компьютеров в более чем 200 госучреждениях.

"Подобные кибератаки, направленные на подрыв экономики, вместе с пропагандой и энергетическим шантажом – еще одно оружие России в гибридной войне", – подчеркнул Данилюк.

Он заявил, что украинская власть найдет "лучших специалистов, чтобы украинское киберпространство было защищено от любых угроз".

"В этом году, согласно решению СНБО, государственные электронные информационные ресурсы пройдут осмотр состояния киберзащиты. По его результатам будет подготовлена новая стратегия кибербезопасности. У нашей страны есть пятилетний опыт противостояния с мощным врагом в киберпространстве, он пригодится при формировании нового плана. В Украине работают одни из лучших ИТ-специалистов в мире, мы можем защитить наше киберпространство силами своих талантов. Мы открыты к предложениям. Если вы специализируетесь на киберзащите и хотите помочь Украине стать более безопасной, присылайте свои идеи на pr1@rnbo.gov.ua",– сообщил секретарь СНБО.